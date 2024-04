Il Senatore del Pd Francesco Giacobbe, eletto nella circoscrizione estero Africa-Asia-Oceania-Antartide ha partecipato alle celebrazioni per il 25 aprile che si sono svolte ad Adelaide, un evento straordinario arricchito dalle rime di Gianni Rodari.

Giacobbe ha espresso i suoi “più sentiti complimenti al locale Com.It.Es., diretto dal presidente Antonio Dottore, per l’eccellente organizzazione di questo momento di riflessione e memoria che rappresenta il 25 aprile”.

“La Festa della Liberazione segna un importante traguardo per l’Italia, segnando la fine dell’orrore dell’invasione nazi-fascista e della dittatura che ha oppresso il nostro paese”, ha detto il Senatore sottolineando “il ruolo fondamentale dei partigiani, uniti dall’orgoglio di essere italiani e dalla determinazione di riconquistare la libertà. I partigiani hanno lottato per i valori supremi della libertà, democrazia e uguaglianza, principi che hanno ispirato la formulazione della più bella costituzione al mondo. Quella italiana”.

Giacobbe ha, poi, espresso la sua gratitudine “a tutti coloro che hanno contribuito a difendere e promuovere i valori fondamentali della libertà e della democrazia”.

Per la comunità italo-australiana, il 25 aprile rappresenta anche un’altra importante celebrazione: l’Anzac Day. Il Senatore ha reso, quindi, omaggio ai “valorosi giovani soldati che hanno sacrificato le loro vite per il bene della patria, in tutte le guerre, esprimendo la fervida speranza che tale sacrificio non debba mai più ripetersi e che sia la logica della pace ad avere sopravvenuto sull’insensatezza della guerra”.