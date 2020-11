VIDEO | Nel 2020 in Italia si muore ancora per il maltempo

L'Italia si sgretola per l'incuria. Evidentemente, ci sono tante cose che non vanno tra burocrazia e menefreghismo istituzionale. Non si può morire a causa del maltempo

La Sardegna è stata colpita da una forte ondata di maltempo e ci sono stati vittime e danni. Non è normale che ad ogni ondata di maltempo vi siano situazioni simili. Ci dobbiamo chiedere se l’Italia sia o meno un Paese normale.

In un Paese normale non può avvenire che al primo temporale un po’ più forte ci debbano essere simili disastri. In un Paese normale le strade ed i ponti non crollano come castelli di carte.

L’Italia si sgretola per l’incuria. Evidentemente, ci sono tante cose che non vanno tra burocrazia e menefreghismo istituzionale. Non si può morire a causa del maltempo.

Quanto accaduto in Sardegna non è stato il primo nubifragio che ha colpito il nostro Paese. Si può capire il fatto che possa esserci un evento atmosferico particolarmente violento, ma poiché eventi di codesto tipo accadono si debbono prendere delle misure preventive per ridurre gli effetti che possono avere.

Invece, tutto questo non si fa e tanta gente piange i suoi cari che muoiono per annegamento, per una frana o per il crollo di un ponte.