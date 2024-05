Ad aprile l’inflazione della Repubblica Dominicana ha registrato un calo dello 0,1 per cento su mese e si e’ attestata al 3,03 per cento su anno. Lo riporta la Banca centrale del Paese (Bcrd), segnalando che si tratta del valore piu’ basso da giugno 2020.

Il valore rientra nell’intervallo stabilito nel programma monetario, che imposta l’obiettivo di inflazione tra l’1 e il 4 per cento.

Il gruppo di prodotti con maggiore impatto nel determinare l’inflazione e’ stato quello degli alimentari e delle bevande non alcoliche, con una diminuzione dello 0,72 per cento su mese.

In particolare hanno registrato una riduzione dei prezzi gli ortaggi, mentre il riso, le arance e lo zucchero hanno subito un aumento dei prezzi, comunque non abbastanza determinante per il risultato finale.

Anche nel settore dei trasporti si e’ verificata una diminuzione, pari allo 0,22 per cento, trainata principalmente dal calo dei prezzi nel settore aereo.