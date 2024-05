“Il governo intraprenda tutte le iniziative possibili per accelerare il negoziato con Madrid sul riconoscimento della doppia cittadinanza, in modo da consentire ai cittadini italiani residenti in Spagna di acquisire la cittadinanza spagnola senza dover rinunciare a quella italiana”. E’ quanto chiede Federica Onori, deputata eletta con il Movimento 5 Stelle e poi passata ad Azione, che sul tema ha presentato una risoluzione in commissione Esteri alla Camera che sarà discussa mercoledì.

“Il numero di italiani che si trasferisce in Spagna – aggiunge – è in continuo aumento e oggi sono quasi 300.000 i nostri connazionali residenti in modo fisso nel Paese. Resta ancora, però, il vincolo dell’ordinamento giuridico spagnolo, che impone agli stranieri che acquisiscono la cittadinanza spagnola l’obbligo di rinunciare a quella di origine.

Fanno eccezione alcuni Paesi – tra cui, da ultimo, la Francia – con i quali la Spagna ha stipulato accordi ad hoc. Un negoziato è in corso anche con l’Italia, con tanto di valutazione positiva da parte di Madrid e una bozza di accordo già predisposta per il reciproco riconoscimento della doppia cittadinanza sul modello della convenzione stipulata con la Francia.

Si tratta di finalizzare le intese – conclude – così da dare finalmente una risposta ai tanti italiani residenti in Spagna ingiustamente penalizzati”.