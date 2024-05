Proseguono in queste settimane le ispezioni disposte dal ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, nelle Ambasciate e negli Uffici consolari di alcuni Paesi dell’America Meridionale (Argentina, Brasile, Uruguay e Venezuela), volte ad accertare la corretta gestione delle pratiche amministrative e consolari e, in particolare, la regolarita’ delle procedure legate al riconoscimento delle cittadinanze italiane.

Queste missioni ispettive rientrano in un’azione a tutto campo, disposta dal ministro Tajani fin dall’inizio del suo mandato, per contrastare e prevenire fenomeni illeciti e per continuare a migliorare la qualita’ dei servizi resi ai cittadini dalla rete estera della Farnesina.

Le risultanze dei controlli, effettuati da missioni ispettive composte da personale del ministero degli Affari Esteri coadiuvato da personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza su numerosi fascicoli e altri atti amministrativi, e le relazioni finali sono come di consueto messe a disposizione delle autorita’ competenti.

Il ciclo di ispezioni in atto nelle Sedi in America Latina, pianificato nei mesi scorsi, fa seguito alle ispezioni gia’ effettuate nel corso del 2023 nelle Ambasciate in Congo, nella Repubblica Democratica del Congo, Sri Lanka, Bangladesh e Pakistan, volte ad accertare irregolarita’ legate alle procedure relative al rilascio di visti per l’Italia.