Ci si chiede come mai la sinistra perde continuamente le elezioni. La risposta è sotto gli occhi di tutti: non fa altro che parlare di antifascismo e di un pericolo imminente di un ritorno del fascismo, un pericolo che non esiste.

Il fascismo non tornerà. Eppure, per la sinistra starebbe per tornare da un momento all’altro.

Lo spettro di un ritorno del fascismo è agitato ad ogni elezione. La realtà è ben più prosaica di certa fantasia.

La sinistra non ha contenuti concreti. Ha tanta ideologia e ciò che ha fatto in Europa, per esempio con la questione delle case green, lo dimostra.

E’ prevalentemente di ispirazione socialista massimalista, non ha nulla a che fare con la sinistra riformista e non vede di buon occhio la proprietà privata, per “salvare il mondo”.

Il provvedimento sulle case green sarà un danno per tanti cittadini, i quali dovranno affrontare delle spese ingenti.

La sinistra parla di antifascismo e di democrazia, ma è la prima a comportarsi in maniera antidemocratica. Basta vedere i collettivi di sinistra che nelle scuole impediscono agli altri di manifestare il proprio pensiero.