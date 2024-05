Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, è stato arrestato nelle scorse ore e si trova ai domiciliare. Avrebbe ricevuto denaro per agevolare pratiche edilizie per due supermercati di Esselunga, velocizzare il rinnovo di concessioni portuali e trasformare spiagge da libere a private.

Sono le accuse della Procura di Genova nei confronti del governatore 55enne arrestato ai domiciliari questa mattina.

Secondo gli inquirenti Toti avrebbe accettato e ricevuto in più tranche 74.100 euro dagli imprenditori del settore logistica e immobiliare Aldo e Roberto Spinelli – il primo ai domiciliari, il secondo raggiunto dal divieto di esercitare la professione – verso il ‘Comitato Giovanni Toti’, a volte come finanziamenti per la partecipazione a cene elettorali.

In cambio si sarebbe impegnato a “trovare una soluzione” per la trasformazione della spiaggia libera di Punta Dell’Olmo da “libera” a “privata”; agevolare l’iter di una pratica edilizia relativa al complesso immobiliare di Punta Dell’Olmo di interesse dei due imprenditori e pendente negli uffici regionali; velocizzare il rinnovo rinnovo per 30 anni della concessione del Terminal Rinfuse alla società Terminal Rinfuse Genova srl. (controllata al 55% dalla Spinelli S.r.l.).

Il presidente della Liguria si sarebbe attivato anche per assegnare agli Spinelli gli spazi portuali ex Carbonile Itar e Carbonile Levante e ‘un’area demaniale di Aspi-Società Autostrade, oltre ad agevolare l’imprenditore nella pratica del ‘tombamento’ di Calata Concenter.

Infine, in concorso con il suo capo di gabinetto, Matteo Cozzani, è accusato di aver accettato la promessa di Francesco Moncada, consigliere di amministrazione di Esselunga raggiunto dalla misura interdittiva all’attività d’impresa, un “finanziamento illecito” per il “pagamento occulto” di alcuni passaggi pubblicitari sul pannello esposto sulla Terrazza Colombo di Genova per la campagna elettorale comunale del 12 giugno 2022. In cambio Toti avrebbe promesso di sbloccare due pratiche di Esselunga in Regione relative all’apertura di due supermercati a Sestri Ponente e Savona.

Ordinanza cautelare notificata a Toti in un hotel a Sanremo

L’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari è stata notificata dalla Guardia di finanza al governatore Giovanni Toti in un hotel di Sanremo. Il governatore stamani avrebbe dovuto partecipare a una conferenza stampa in occasione dell’incontro tra Flavio Briatore e il sindaco di Ventimiglia Di Muro.

Secondo quanto appreso, diversi uomini della Guardia di finanza hanno atteso il governatore, dandogli il tempo di prepararsi. Quando è sceso l’hanno accompagnato all’esterno dell’hotel dove si trovavano le auto d’istituto.