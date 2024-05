Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano era stato convocato dalla Commissione antimafia il giorno 2 maggio, ma non si è presentato.

Queste sono le parole del presidente pugliese, riportate dal Giornale: “Mi auguro che l’audizione possa contribuire a rasserenare gli animi. Ho sempre dato la mia disponibilità ad andare in commissione Antimafia”.

Emiliano non si è presentato per legittimo impedimento e ha fatto richiesta di fare slittare l’appuntamento alla presidente della Commissione Chiara Colosimo.

Come conseguenza, ci sono state delle tensioni; alla fine Emiliano ha detto sì alla Commissione e sarà presente all’audizione che ci sarà il giorno 10 maggio. Il presidente della Puglia non è indagato.

Emiliano dice di avere lottato contro la mafia. Visto e considerato il tutto, spieghi la sua uscita riguardo a quella visita nella casa della sorella di un boss locale, quando era sindaco di Bari. Emiliano andò in quella casa con l’allora assessore Antonio Decaro, attuale sindaco del capoluogo pugliese; ha detto pubblicamente di essere andato dalla sorella di un boss con Decaro, per dirle di lasciare lavorare quest’ultimo. E’ stato lui stesso a dire certe cose.

Tutto ciò suona come surreale.

Se quando avvenne il fatto ci fosse stato qualche problema con la criminalità organizzata, non sarebbe stato il caso di ricorrere alla legge?

A Bari sono emerse delle faccende più recenti sulle quali si deve far luce. La politica ha il dovere di intervenire, per tutelare le istituzioni. Dunque, Emiliano, Decaro e soci non devono scandalizzarsi per il fatto che a Roma qualcuno abbia deciso di intervenire.

Quello che fa impressione è il silenzio della sinistra. Se quello che è accaduto in Puglia e a Bari fosse accaduto in una regione amministrata dal centrodestra, la sinistra avrebbe fatto un quarantotto. Avrebbe fatto delle manifestazioni e avrebbe chiesto le dimissioni del presidente della regione e non solo. Invece, la situazione vede le amministrazioni di sinistra protagoniste; sinistra che non esce bene da tale situazione.