Madalina Ghenea a Capri, testimonial Yamamay

Just married I. Alena Seredova si è sposata con Alessandro Nasi. La cerimonia nuziale ha avuto luogo a Noto, dopo 8 anni di fidanzamento e una figlia, Vivienne Charlotte, nata nel 2020. Dopo avere pronunciato il fatidico sì, la coppia ha partecipato al fastoso ricevimento di nozze che si è tenuto in un resort a cinque stelle.

Just married II. Cristiana Ciacci, la figlia di Little Tony ha convolato a nozze. Il neo marito si chiama Massimiliano Salvi, impalmato dopo 13 anni di convivenza e due figli, Melania e Mattia. Il matrimonio si è svolto a Roma, acclamato da amici e fans del cantante. Just married III. Naomi Watts sposa a New York. L’attrice ha detto sì al collega attore Billy Crudup. Molto elegante il vestito, a firma Oscar De La Renta, tutto pizzi, di colore bianco. La coppia, Naomi e Billy, entrambi 54enni, si frequentavano dal 2017. Naomi è mamma di due figli, Kai e Sasha, avuti dall’ex Liv Schreiber; Billy invece è papà di un ragazzo di 20 anni.

Flirt o amicizia? Paola Di Benedetto è stata avvistata insieme a Raoul Bellanova. Ci sarà del tenero fra la showgirl e modella e il calciatore, oppure sarà solo amicizia? Paola e Raoul sono stati beccati in un locale di Milano. Cicogna in arrivo. Kourtney Kardashian è in dolce attesa. A dare la notizia è stata lei stessa durante un concerto, sollevando uno striscione. Il marito, Travis Barker, è al settimo cielo.

Cagnolino per baby vip. Luna Marì, figlia di Belen Rodriguez e di Antonino Spinalbese ha ricevuto in regalo da suo padre un cagnolino di razza bulldog francese. La bimba ama gli animali ed è molto felice.

Retour in grande stile. Lady Gaga si è mostrata sui social senza trucco per promuovere la sua linea di make up. Il brand si chiama Haus Labs ed è in vendita nei negozi Sephora. La pop star è bella anche senza trucco. Outfit da vip. Irina Shayk passeggia per strada con un curioso look: abito bianco da sirena e calzini di spugna. A New York dove tutto si sperimenta. Infatti, la nuova mise della modella ha scatenato i paparazzi che l’hanno immortalata in numerosi scatti.

Testimonial top. Madalina Ghenea ha trascorso un soggiorno a Capri, per la campagna pubblicitaria di un brand di cui è testimonial (Yamamay, ndr). Splendida e in splendida forma, si conferma come una delle top più richieste. Vacanze vip. Le mete più gettonate per trascorrere qualche giorno di vacanza durante il mese di giugno sono state Minorca per Valentina Ferragni, la Croazia per Francesca Sofia Novello e Formentera per Delia Duran.