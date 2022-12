L’EDITORIALE | Ci vuole un Messi per gli italiani all’estero

Che partita ragazzi! La finale dei mondiali del Qatar è stata pura adrenalina. Un match leggendario, che resterà senza dubbio nella storia del calcio. Per sempre.

Lionel Messi, genio del football, ha trascinato la squadra e l’ha portata a vincere. Sui suoi profili social ha ringraziato tutti i suoi compagni, ricordando che nessuno vince da solo, ma che la vittoria è sempre frutto di un gioco giocato tutti insieme. Un vero leader.

Dallo sport all’attualità, di noi comuni mortali; dal calcio, agli italiani nel mondo. Sì, perché il pensiero noi l’abbiamo avuto: ci vorrebbe un Messi per gli italiani all’estero.

Ci vorrebbe uno che conosca il gioco a cui sta giocando, uno che abbia capacità reali e passione da vendere, oltre ad una forza di volontà straordinaria. Ce l’abbiamo noi uno così? Non lo vediamo.

Non ce ne vogliano a male gli eletti all’estero: tra loro non individuiamo alcun fuoriclasse. Non lo vediamo neppure tra quelli che girano in questa legislatura per i corridoi della Farnesina, figurati. E nemmeno tra coloro che rappresentano i propri partiti tra gli italiani nel mondo. Certo, magari uno è più valido dell’altro, ma qui stiamo parlando di fuoriclasse, che è tutta un’altra cosa.

LEGGI ANCHE QATAR 2022 | Argentina campione del mondo, Messi è leggenda – Italia chiama Italia

Per capirci: un fuoriclasse per gli italiani all’estero è stato, secondo noi, Mirko Tremaglia. E infatti, per chi si occupa di emigrazione, Tremaglia – come Messi – è leggenda. Ma il resto?

LEGGI ANCHE MONDIALI | Le Marche in festa per la vittoria di Messi e dell’Argentina – Italia chiama Italia

Caro Babbo Natale, se esisti davvero, regalaci un Messi: un campionissimo che si possa occupare di tutte quelle piccole e grandi cose che interessano noi italiani nel mondo. Che possa risolvere tutti i problemi che ci sono e migliorare tutto ciò che ancora purtroppo non funziona come dovrebbe. Ce lo fai questo regalo?

@rickyfilosa