QATAR 2022 | Argentina campione del mondo, Messi è leggenda

L’Argentina è campione del mondo per la terza volta nella sua storia. Dopo i successi del 1978 e del 1985, l’Albiceleste torna a trionfare: nella finale giocata al Lusail Stadium di Al Daayen, la squadra guidata da Lionel Scaloni ha sconfitto la Francia campione uscente per 7-5 dopo i calci di rigore.

I sudamericani si erano portati sul 2-0 grazie ai gol di Messi su rigore al 23′ e Di Maria al 36′, poi la rimonta firmata in 97 secondi da Mbappè, che accorcia dal dischetto all’80’ e sigla il 2-2 all’81’.

Ai supplementari l’Argentina rimette la testa avanti, con Messi ancora a segno al minuto 109, ma al 118′ Mbappè completa la sua personale tripletta battendo di nuovo Martinez dagli undici metri per il 3-3.

Si va ai rigori: Coman si fa parare il tiro dall’estremo difensore della Seleccion, Tchouameni calcia a lato, poi Montiel non sbaglia e per l’Argentina arriva la Coppa del Mondo 2022.

DI MARIA L’UOMO DELLE FINALI, GOL ALLA FRANCIA E CAMPIONE DEL MONDO

L’uomo delle finali è Angel Di Maria. L’esterno della Juventus quando indossa la maglia albiceleste non ne fallisce una e così è andata anche ai Mondiali di Qatar 2022 con una prestazione stratosferica, un rigore ottenuto e un gol segnato nel 7-5 contro la Francia dopo i rigori che regala all’Argentina il titolo Mondiale.

Proprio Di Maria era già andato a segno contro l’Italia nella Finalissima contro l’Italia che metteva davanti i campioni d’Europa con quelli della Copa America. El Fideo è andato a segno nel 3-0 dell’Albiceleste sugli Azzurri. Come aveva fatto andando in gol nella finale dei Giochi Olimpici di Pechino nel 2008 e nella Copa America dello scorso anno. In tutti i casi l’Argentina si è poi laureata campione anche grazie ad una sua marcatura.