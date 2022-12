MONDIALI | Le Marche in festa per la vittoria di Messi e dell’Argentina

Lionel Messi trasforma un sogno in realtà, alza la Coppa al cielo, e la terra in cui affondano le radici della sua famiglia festeggia con lui dall'altra parte dell'emisfero, con tifosi dell'Albiceleste scesi in strada ad Ancona e in molti altri centri della regione