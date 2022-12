Perù, M5S condanna repressione: “La Farnesina assista gli italiani”

“Stupisce il silenzio della comunita’ internazionale sulla grave situazione in Perù. Il bilancio delle vittime tra i manifestanti, aggiornato ad oggi, e’ di almeno 23 morti e centinaia di feriti. Siamo preoccupati per la popolazione e anche per i nostri connazionali che si trovano nel Paese andino per motivi di lavoro o turismo. Tra questi ultimi, una cinquantina gli italiani che hanno visto il loro volo di rientro annullato“. Lo dichiarano i deputati Federica Onori e Arnaldo Lomuti e i senatori Raffaele De Rosa e Bruno Marton, componenti delle Commissioni Affari Esteri di Camera e Senato.

“Auspichiamo – proseguono – che il governo italiano e l’Unione europea facciano sentire la loro voce rivolgendo alle autorità di Lima un appello alla calma per evitare situazioni di repressione violenta e chiediamo alla Farnesina di garantire la massima assistenza agli italiani che si trovano in Perù”, concludono i parlamentari pentastellati.