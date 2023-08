ESTATE ROVENTE | Meteo, torna il caldo africano (con temporali al Nord)

Torna il caldo africano sull’Italia, da Nord a Sud. La Protezione Civile del Veneto, preso atto delle previsioni meteo, ha dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico per la zona costiera del Veneto da oggi 16 agosto a venerdì 18 agosto.

“Si ricorda che per segnalazioni e informazioni di ambito socio-sanitario è attivo il seguente numero verde 800 535 535 realizzato con la collaborazione del Servizio Telesoccorso e Telecontrollo. Per segnalazioni di eventuali emergenze di Protezione Civile è attivo il numero verde 800 990 009”, si legge in una nota.

In Trentino arrivano gran caldo e temporali: prevista atmosfera instabile, con aumento della probabilità di rovesci, anche di forte intensità, soprattutto in montagna.

Firenze, nel frattempo, è nella morsa del caldo: il codice rosso prosegue fino a venerdì 18: è la novità contenuta nell’apposito bollettino pubblicato dal ministero della Salute. Come spiegato dal Comune, secondo le previsioni la temperatura massima percepita sarà di 37 gradi oggi e 38 domani e venerdì. Ieri il record di giornata è stato raggiunto alla stazione meteo Firenze Orto Botanico con 37,1 gradi registrati alle 14.45 (ora solare); alle 9.15 di stamani (sempre ora solare) si sono raggiunti i 29,1 gradi.

Da questa notte, intanto, allerta gialla a Milano per temporali: durante le allerte meteo vige il divieto di accesso ai parchi non recintati e alle aree verdi aperte.