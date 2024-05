Nel 2024 ci saranno le elezioni europee e quelle amministrative. Per esempio, si voterà per il Comune anche qui a Roncoferraro, in Provincia di Mantova. Però, uno dei piatti forti sarà Firenze.

Roccaforte rossa (che più rossa non si può) la città toscana sarà chiamata a rinnovare il proprio Comune.

I fiorentini vivono in una situazione di malessere. La città non è sicura. Ci sono bivacchi ovunque. Si vedono risse tra immigrati e zone di degrado. Una ragazza ha paura di girare per la città. Ci sono furti e rapine. I cittadini sono esasperati. L’amministrazione comunale è percepita come distante.

Dunque, il centrodestra potrebbe vincere anche a Firenze? L’impresa è difficile, ma non è impossibile. Il centrodestra cresce ovunque. Anche nelle regioni rosse, come la Toscana, cresce nei consensi.

La sinistra ha un consenso storico nella città, un consenso maturato negli anni. Alla luce dei fatti recenti, però, questo credito di cui la sinistra ha goduto negli anni potrebbe essersi ridotto, se non esaurito. La gente è stanca di una politica che parla solo di gender e di lotta al “patriarcato” e che porta avanti le politiche assurde che (a detta dei sostenitori di esse) riguardano la riduzione delle emissioni di CO2, politiche utopiche e irrealizzabili. La gente vuole sentire parlare dei problemi di tutti i giorni, cosa che questa sinistra non fa.