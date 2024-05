Il MAIE – Movimento Associativo degli Italiani all’Estero (MAIE-BRASILE) esprime la sua più profonda solidarietà alle famiglie del Rio Grande do Sul.

“Riconosciamo che questa catastrofe climatica non solo ha causato danni materiali, ma ha anche portato alla perdita di vite umane”, s legge in una nota. “Comprendiamo che non ci sono parole sufficienti per esprimere il dolore di coloro che hanno perso i propri cari”.

“In questo momento difficile – prosegue il comunicato -, il MAIE-BRASILE è unito in solidarietà al popolo del Rio Grande do Sul e alla comunità italiana residente nella regione. Stiamo offrendo aiuto ai cittadini colpiti attraverso donazioni del MAIE. Siamo impegnati a fornire supporto e assistenza durante questa crisi”.

“Siamo presenti e pronti a contribuire per quanto necessario. Per ulteriori informazioni sui nostri sforzi di assistenza o per contribuire alla nostra iniziativa di aiuto, vi preghiamo di contattarci attraverso i nostri canali social”, conclude la nota.