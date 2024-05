L’On. Christian Di Sanzo, eletto alla Camera dei Deputati nella Ripartizione Nord e Centro America, ha partecipato ad Aprile all’evento di fundraising del Circolo Italian Cultural Society della Florida, un’associazione che esiste dal 1976 dedicata a preservare la cultura e la lingua italiana in Florida.

L’evento dedicato al fundrasing per borse di studio, si propone di facilitare la partecipazione delle nuove generazioni attraverso borse di studio dedicate a giovani studenti per viaggiare in Italia e riscoprire la lingua italiana e tradizioni – un bellissimo scopo che l’On. Di Sanzo ha voluto promuovere con la sua presenza per dimostrare l’importanza di coinvolgere nuove generazioni.

All’evento presenti anche Antonella Brancaccio, Console Onorario di Orlando, il presidente del Circolo Paul Finizio, parlamentari dello stato della Florida e tante altre personalità della comunità italiana e italo-americana.

L’On. Di Sanzo ha rimarcato come queste iniziative siano anche un modo per diffondere il Made in Italy nel mondo, grazie all’importante presenza di business italiani all’evento. Infine, ha dedicato un saluto particolare agli honorees dell’evento: Bob Carlucci, Chairman della National Italian American Foundation (NIAF), e John Flora di Flora Italian Foods.