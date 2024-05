Mercoledì 15 maggio, dalle ore 17.30 alle ore 18.30, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati (Via della Missione 4) si terrà la presentazione della proposta di legge volta a incentivare il ritorno dei giovani italo-discendenti nati all’estero e di tutti coloro che, per affinità sociali o culturali, desiderano scegliere l’Italia per i loro studi o per avviare nuove attività lavorative o imprenditoriali.

La proposta, frutto della collaborazione tra l’Intergruppo Parlamentare “Italici, per un futuro glocal” e il “Comitato 11 ottobre di iniziativa sugli italiani nel mondo”, ha l’obiettivo di contrastare la recessione demografica e lo spopolamento delle aree interne del nostro Paese e prevede l’istituzione di un visto quinquennale e agevolazioni fiscali per le famiglie che accolgono giovani provenienti dall’estero, con incentivi maggiori per i comuni di minori dimensioni.

Alla presentazione interverranno i deputati Fabio Porta e Christian Di Sanzo, Aldo Aledda (Coordinatore del “Comitato 11 ottobre”), Umberto Laurenti (Associazione ASVIT e SCHOLA ITALICA SRL Impresa Sociale), Letizia Sinisi (ItalyRooting Consulting), Emanuela Locci (Storica dell’Università di Torino e Assessore del Comune di Ballao), Sabrina Simone (Imprenditrice, già sindaco di Pretoro, CH).