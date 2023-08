PESARO, HOTEL ELVEZIA | Luogo di salvezza, ristoro, incontro e rinascita [FOTO]

L’Hotel Elvezia è una struttura alberghiera importante della città di Pesaro, per la sua storia e la sua collocazione cruciale: all’incrocio fra Viale della Vittoria e Viale Fiume, cioè all’altezza del “Curvone”, appena al di fuori dell’antico perimetro delle Mura roveresche (oggi del centro storico) e a due passi dal mare. Negli anni ’80 il suo buon ristorante era frequentato anche da chi non era cliente dell’hotel.

La svolta, nella storia dell’Elvezia, si è avuta all’inizio della primavera del 2020, grazie alla gestione di Andrea Verde.

All’improvviso, col lockdown, chiusero tutti i centri di accoglienza e le strutture ricettive, e tante persone si ritrovarono senza un rifugio, sia a Pesaro che in provincia. L’hotel Elvezia decise di restare aperto, ed ospitò tutte le persone che ne avevano bisogno.

“Per oltre sei mesi – ricorda Andrea Verde – l’hotel Elvezia fornì accoglienza e ristoro ad oltre settanta persone altrimenti condannate a dormire per strada. La cosa più dura fu l’osservanza delle norme igienico-sanitarie. Nessuno all’interno della struttura contrasse il Covid. Un’umanità varia ha trovato alloggio qui, composta da italiani emarginati, extra-comunitari con i documenti in regola usciti dai programmi Sprar in cerca di un avvenire migliore”.

Non dimentichiamo che anche i nostri nonni e padri, pesaresi e non, 80 anni fa, si sono trovati in situazioni analoghe, quando molte case erano distrutte, così come i ponti, la ferrovia, le fabbriche, le strutture portuali, ed avrebbero molto gradito l’ospitalità generosa di una struttura come l’Elvezia per superare la propria condizione di estrema, momentanea, necessità. Dice ancora Andrea Verde: “Da noi si intrecciano storie e percorsi di persone tra le più differenti: ragazzi africani che hanno fatto una lunga traversata passando dai campi di concentramento libici e vedendo annegare in mare molti loro amici, italiani che si ritrovano senza un tetto e molte volte senza speranza, magrebini, albanesi, moldavi e rumeni. Tutti animati da una grande voglia di riscatto e desiderosi di costruirsi un avvenire migliore.

Andrea Verde spiega: “Questa è Sylvia, ragazza proveniente dalla Costa d’Avorio. Lavora con noi da sette anni: è religiosissima, cattolica e recita il rosario mentre lavora. Il suo sogno? Poter far venire in Italia il figlio di nove anni”

I ragazzi africani lavorano, si pagano la propria retta ed aiutano le loro famiglie in Africa, così come facevano gli immigrati italiani negli anni Cinquanta e negli anni Sessanta. Lavorano, quando rientrano pregano, cenano e vanno a dormire. Molti di loro praticano sport (per lo più calcio). Usano la bicicletta o il monopattino come mezzo di trasporto. Molti lavorano regolarmente in importanti aziende pesaresi, e contribuiscono in maniera determinante alla carenza di manodopera. Si fermano da noi diversi mesi finché non sono in grado, insieme ad altri loro amici, di affittare un appartamento”.

Quello dell’Elvezia è un modello di convivenza possibile di incontro di culture e modi di vivere, grazie anche alla presenza nell’hotel di italiani che – come tanti oggi – hanno problemi di alloggio a causa del caro affitti, della richiesta, da parte dei proprietari, di garanzie difficili da fornire e dell’assenza di una politica di alloggi popolari. Proprio la politica dovrebbe da un lato venire incontro a queste esigenze, e dall’altro favorire l’integrazione di chi arriva da noi, rispettando le tradizioni e il credo religioso di ciascuno ma al contempo promuovendo gli ideali fondamentali della cultura occidentale: la democrazia, la libertà individuale, la tolleranza, la parità di diritti e doveri fra i cittadini e fra i generi, la ferma, consapevole condanna di forme di barbarie come le mutilazioni genitali femminili e la persecuzione delle donne libere e dei gay, purtroppo ancora diffuse in molte regione dell’Africa sub-sahariana, e del terrorismo islamista.