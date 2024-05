Il Comites di Santo Domingo è lieto di annunciare il lancio di una nuova iniziativa destinata ai cittadini italiani non residenti che visitano o soggiornano temporaneamente nella Repubblica Dominicana. Questo progetto non solo fornisce una lista dettagliata di agenzie assicurative con relative tariffe di polizze di viaggio, ma include anche una significativa campagna informativa e di prevenzione.

L’iniziativa mira a sensibilizzare sulla necessità di stipulare una polizza di assicurazione di viaggio, seguendo le raccomandazioni del sito VIAGGIARE SICURI e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI).

È fondamentale essere consapevoli che le spese mediche nel paese possono essere estremamente elevate.

Le polizze indicate dal Com.It.Es. di Santo Domingo non sono assimilabili a un’assicurazione medica completa né sostituiscono i programmi di previdenza sociale. Queste sono progettate specificamente per fornire assistenza immediata durante il viaggio, coprendo eventi imprevisti.

Sono ideali per coloro che non risiedono stabilmente ma si fermano per alcuni mesi nella Repubblica Dominicana.

È essenziale richiedere una certificazione di copertura specifica per la Repubblica Dominicana al momento della contrattazione. È importante sottolineare che queste polizze non sono applicabili ai cittadini Schengen che risiedono permanentemente nel paese; questi ultimi dovrebbero optare per assicurazioni mediche tradizionali.

Il Comites di Santo Domingo si impegnerà attivamente nella creazione e diffusione di una campagna informativa per promuovere l’importanza di questa copertura assicurativa. L’obiettivo è raggiungere il maggior numero possibile di italiani che visitano la Repubblica Dominicana, per assicurare che siano adeguatamente informati sui rischi e sulle soluzioni assicurative disponibili.

Per ulteriori dettagli o per richiedere un preventivo, si invitano i cittadini a consultare la lista delle agenzie assicurative fornita o a contattare direttamente gli agenti. Si prega di notare che le condizioni delle polizze possono variare.

Per ulteriori informazioni: