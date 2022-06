Da Sabrina Salerno a Britney Spears: pillole di gossip

Sfida alla censura con top super attillati, camicie trasparentissime o canotte indossate senza intimo. Una carrellata di vip esibiscono il lato a, quasi senza veli, velato e ammiccante in un vedo-non-vedo very hot. In pole position in una virtuale hit parade si posiziona Kylie Jenner. La bella mora del clan Kardashian regala ai numerosi fans alcuni scatti social in cui i capezzoli occhieggiano maliziosi sotto il costume leggerissimo. A seguire troviamo Sabrina Salerno, la mitica interprete della hit anni ’80 Boys, in camicia super sottile; Taylor Mega, affascinante e disinibita sfodera mises rivelatrici e ammiccanti; Lizzo si mostra con una camicia in voile completamente trasparente; Miley Cyrus sfoggia invece una canotta bianca immacolata, senza intimo sotto.

Britney Spears va ancora più oltre. Durante la vacanza in Polinesia, a bordo acqua si mostra completamente senza veli. Nature al cento per cento.

Ex e nuovi amori. Antonino Spinalbese, ex fidanzato di Belen Rodriguez, ha iniziato a frequentare la bella Helena. Fisico da modella, fascino sottile, riuscirà a far dimenticare Belenita ad Antonino? Coppia affiatata in Ruanda. Wanda Nara e Mauro Icardi, in vacanza in Ruanda giocano con un gorilla. La coppia ha due figlie, Francesca di 7 anni e Isabella di 5. Belli, simpatici e allegri, stanno passando un periodo di serenità. Mauro ha fatto un regalo costosissimo alla sua adorata moglie: una borsa Chanel da 2.500 euro.

Super mamme. Naomi Campbell è mamma da un anno, la figlia ha spento una candelina, ma permane il mistero sul padre e sulla tecnica adottata per diventare madre. Fra gli amori celebri della top model 52enne, Robert De Niro, Mike Tyson, Flavio Briatore. Feeling. Continua l’affiatamento fra Francesca Chillemi e Can Yaman.

L’attrice ex Miss Italia e il modello turco sono entrambi impegnati sul set di Vola come il mare, una fiction che vedremo in tv nella prossima stagione. La Chillemi ha una figlia di 6 anni avuta da Stefano Rosso, figlio del patron del marchio Diesel. Fatidico sì. Beatrice Valli ha pronunciato il fatidico sì a Marco Fantini. Le nozze sono state celebrate a Capri e la sposa era bellissima e radiosa. Anche la sorella Ludovica era felicissima per la bellissima celebrazione. Ronn Moss ama la Puglia. Il divo di Beautiful a 70 anni ha scelto questa regione italiana per vivere in una masseria. Al suo fianco la moglie Devin Devasquez sposata in seconde nozze nel 2009.