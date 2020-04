CORONAVIRUS | Rimpatrio dalla Repubblica Dominicana verso l’Italia: aperta lista d’attesa per il terzo volo

Oltre 500 connazionali dalla RD sono rientrati in Italia nel mese di marzo grazie a due voli speciali. Ma sono ancora tanti gli italiani costretti a restare in Repubblica Dominicana e proprio per questo si sta cercando di organizzare un terzo volo