Vip e star del cinema scelgono l’Italia per le vacanze

In love. Mario Balotelli ha conquistato un altro cuore femminile. A Venezia è stato avvistato in compagnia della nuova fiamma Cecilia. Coccole in gondola, all’insegna del grande romanticismo, fra il goleador e una bionda dal fisico statuario e dall’identità ancora top secret. Giorni fa rumors davano Balo come futuro sposo di Francesca Monti e tac, il colpo di scena.

Super Mario ha avuto una vita sentimentale molto intensa. E’ stato fidanzato con Raffaella Fico, da cui ha avuto la figlia Pia, ed ha avuto un secondo figlio di nome Leon dalla ex fidanzata Clelia.

Campagna fetish per figlia d’arte. Lourdes Leon Ciccone, primogenita della popstar Madonna Louise Veronica Ciccone e di Carlos Leon, ha partecipato alla campagna per il brand Dion Lee. Negli shooting pubblicitari appare mentre indossa solo una borsa, un bikini e cuissard, tutti rigorosamente neri.

Cicogne in arrivo. Miriam Leone, ex Miss Italia è incinta del suo primo figlio, avuto dal marito Paolo Carullo, sposato nel 2021. La rossa attrice è al settino cielo.

Matrimonio imminente. Si avvicina il fatidico sì per Luisa Corna. La presentatrice tv 57enne sta per convolare a nozze con Stefano Giovino. La cerimonia avverrà a settembre, in provincia di Brescia. Il futuro marito è più giovane di circa 15 anni. Lo sposalizio avverrà dopo 7 anni di fidanzamento.

Amori archiviati. Marracash volta pagina. Batte di nuovo il cuore per il cantante, ex fidanzato di Elodie, a sua volta fidanzata con Andrea Iannone. Marracash è stato beccato insieme ad Assia Pesenti.

Vacanze in Italia delle celebs. Numerose celebrities hanno scelto come meta delle loro vacanze proprio la nostra penisola. Heidi Klum e il marito Tom Kaulitz hanno optato per Capri; George Clooney e la moglie Amal Alamuddin sono proprietari di una splendida villa sul lago di Como; Kate Hudson e il fidanzato Danny Fujikawa hanno scelto la Sicilia; Gwyneth Paltrow è stata avvistata in Umbria; Catherine-Zeta Jones e Michael Douglas con il loro meraviglioso yacht si sono fermati a Portofino.