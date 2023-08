SVIZZERA | Italiani all’estero, Elly Schlein a Basilea il 26 agosto

Il «Festival Sconfinamenti», ideato e promosso dal Comites Basilea e dal GIR - Giovani in Rete -, verrà inaugurato con la presentazione del libro della segretaria nazionale del Pd Elly Schlein «La nostra parte. Per la giustizia sociale e ambientale, insieme»

“I prossimi mesi saranno di intensa attività. Ci aspettano le elezioni federali in Svizzera, che per molte e molti di noi rappresentano un momento importante di confronto e sostegno diretto (per le tante persone che hanno la doppia cittadinanza) e indiretto, e poi ci avviciniamo a passo spedito verso l’appuntamento delle prossime elezioni europee, che mai come in questa fase storica rappresentano un banco di prova decisivo per il futuro dell’Europa”. Lo fa sapere il Pd Svizzera con la sua Newsletter.

“Inoltre, finalmente è stato riaperto il tesseramento anche per le Federazioni all’estero e nelle prossime settimane i nostri circoli territoriali riceveranno le tessere cartacee per i rinnovi e per poter tesserare le numerose persone che negli ultimi mesi si sono riavvicinate o avvicinate per la prima volta al nostro partito”.

Il Pd Svizzera ricorda poi l’appuntamento con Elly Schlein a Basilea il 26 agosto: “L’appuntamento più importante si terrà sabato 26 agosto alle ore 14.00 a Basilea – nell’ambito del «Festival Sconfinamenti», ideato e promosso dal Comites Basilea e dal GIR – Giovani in Rete -, che verrà inaugurato con la presentazione del libro della nostra segretaria nazionale Elly Schlein «La nostra parte. Per la giustizia sociale e ambientale, insieme» (Mondadori, 2022)”.

L’incontro si terrà al Quartietreffpunkt Erlenmatt, Erlkönigweg 30, 4058 Basilea.