VIDEO | Merlo (MAIE) incontra i connazionali a Mar Del Plata: “Servizi consolari e Green pass le nostre priorità”

“Migliorare i servizi consolari e risolvere la questione Green pass per tutti gli italiani all’estero sono le priorità del MAIE”. Lo ha dichiarato il Sen. Ricardo Merlo, presidente del Movimento Associativo Italiani all’Estero, durante la visita alla città argentina di Mar Del Plata, dove – accompagnato dal Sen. Claudio Zin – si è riunito con rappresentanti della comunità italiana locale e ha presentato la lista del MAIE – capolista Mariana Lalanne – in occasione delle elezioni del Comites.

Durante gli incontri con i connazionali, il Sen. Merlo ha più volte ribadito l’importanza di registrarsi per poter votare: “Per qualsiasi tipo di assistenza potete rivolgervi ai rappresentanti locali del MAIE della circoscrizione consolare di Mal Del Plata”, ovvero Marcelo Carrara y Mariana Lalanne, “oltre che ai candidati della lista”.

E’ possibile contattarli attraverso il numero telefonico 223-6320000 o via internet e social network, www.maiemondiale.com y Facebook maiemardelplata2021.

“E’ fondamentale che tutti i cittadini partecipino a queste elezioni; quanto grande sarà la partecipazione, tanto maggiore sarà l’attenzione del governo nei confronti delle richieste di noi italiani nel mondo”, ha evidenziato l’ex Sottosegretario alla Farnesina, aggiungendo che il MAIE chiede all’esecutivo di Roma “soluzioni concrete a tante problematiche che riguardano la rete consolare”.

Secondo il Senatore, infatti, “i servizi consolari sono disastrosi, manca la volontà politica per rafforzare davvero i nostri Consolati. Non è ammissibile che rinnovare un passaporto sia per la stragrande maggioranza dei connazionali una missione impossibile. Avere il passaporto aggiornato è un diritto di ogni cittadino italiano; è responsabilità del governo e della politica fornire ai nostri diplomatici gli strumenti per lavorare nel migliore dei modi. Ambasciatori e Consoli, infatti, fanno ciò che possono: se le cose non funzionano come dovrebbero non è colpa loro, ma della politica che non fa ciò che deve fare. Nell’ultimo anno la politica per gli italiani all’estero è stata completamente abbandonata”.