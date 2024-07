“Memoria, verità e giustizia”: sono questi i pilastri su cui si è mossa, negli ultimi 47 anni, l’instancabile opera delle “Abuelas de Plaza de Mayo”, le nonne a cui la dittatura militare argentina ha sottratto figli, figlie spesso incinte e i nipoti piccoli o appena nati.

La storia dei ritrovamenti dei desaparecidos argentini che, grazie anche all’interessamento dell’on. Fabio Porta, Julio, Miguel e Florencia Santucho, dell’associazione delle “Abuelas”, ci hanno raccontato oggi durante un’audizione al Comitato diritti umani della Camera, è una storia che riguarda anche l’Italia.

Tanti sono gli italiani, infatti non solo tra i carnefici di quella orrenda dittatura, ma anche tra le vittime.

Ci sono ancora circa 300 bambine e bambini desaparecidos che l’associazione delle Abuelas sta ancora cercando e, tra loro, diversi sono di origini italiane.

Bambine e bambini a cui è stato negato il diritto all’identità, a conoscere le proprie origini, la propria storia familiare, i cui genitori sono stati trucidati.

Le indagini per trovarli oggi sono messe a rischio dal governo Milei che punta perfino a negare gli orrori della dittatura militare. I fondi che permettono alla Banca dati genetica nazionale di eseguire le verifiche per l’identificazione certa dei desaparecidos sono stati ridotti, l’unità investigativa che lavora a questi casi depotenziata, tante persone che lavoravano nei siti dove sorgevano i campi di detenzione clandestini sono stati licenziati.

Uno stato e un popolo senza “memoria, verità e giustizia” non hanno futuro.

Per questo presenteremo al governo italiano una interrogazione per sapere come intende assicurarsi che il governo argentino non ostacoli le ricerche dei desaparecidos né che si trasmetta la memoria degli orrori della dittatura militare e come intende sostenere questo sforzo di verità anche in relazione ai desaparecidos italiani tra cui i figli di Gigio Battistoi e Maria Rosaria Grillo di cui non si hanno ancora notizie e che potrebbero trovarsi in Italia.

*deputato Pd eletto all’estero