VIDEO | Merlo (Europeisti-MAIE) da Fico: “Chiudere in fretta la crisi, disponibili a un programma di legislatura”

Seconda giornata di consultazioni a Montecitorio, con il presidente incaricato Roberto Fico, nell’ambito della crisi di governo.

La prima delegazione ad essere ricevuta dal presidente della Camera è stata quella del gruppo “Europeisti-MAIE-Centro Democratico”, composta dal Sen. Ricardo Merlo, presidente MAIE e Sottosegretario agli Esteri in questa legislatura, e dai senatori Saverio De Bonis e Mariarosaria Rossi.

“A livello di contenuti, siamo pronti a confrontarci su tutto”, siamo “disponibili alla stesura di un programma di legislatura” – ha detto Merlo al termine delle consultazioni.

“Siamo convinti che la persona giusta per portare avanti questa fase storica del nostro Paese sia Giuseppe Conte, secondo noi unico punto di equilibrio possibile per portare avanti questa coalizione di governo”.

“Speriamo si arrivi a una soluzione al piu’ presto”, ha sottolineato il presidente del Movimento Associativo Italiani all’Estero, il quale ha spiegato che sono “due le emergenze da affrontare subito: l’emergenza sanitaria e quella economica“.

“Questa crisi politica è lontana anni luce dai problemi reali degli italiani”. Dunque, bisogna “archiviarla al più presto, l’Italia ha bisogno di un governo forte e di una maggioranza coesa con un programma condiviso. Il nostro gruppo rafforzera’ la maggioranza e dara’ il proprio contributo”.

Infine, Merlo ha assicurato che si sta gia’ “lavorando sul programma, sicuramente ci saranno altre occasioni di incontro e sara’ il presidente Fico a informare” sulle modalita’.

FANTETTI (EUROPEISTI): SUBITO ESECUTIVO EFFICACE ATTORNO A CONTE

“La nostra delegazione ha ribadito questa mattina al presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico l’esigenza di ricostituire subito un’azione di Governo politico, efficace e di qualita’, attorno al presidente Conte per affrontare le priorita’ che tutta l’ Italia richiede. In primis l’azione piu’ urgente e’ sconfiggere l’emergenza sanitaria con un eccezionale piano vaccinale garantendo al contempo la tenuta sociale ed economica del Paese. Quindi, programmare ed impiegare al meglio le risorse del Recovery Fund europeo. Non c’e’ piu’ tempo da perdere”. Lo dichiara il senatore Raffaele FANTETTI presidente del gruppo EUROPEISTI -MAIE- CD al Senato della Repubblica.

CAUSIN (EUROPEISTI): SERVE ACCORDO PROGRAMMA LEGISLATURA AL 2023

“La nostra delegazione ha ribadito questa mattina al presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico l’esigenza di ricostituire subito un’azione di Governo politico, efficace e di qualita’, attorno al presidente Conte per affrontare le priorita’ che tutta l’ Italia richiede. E’ necessario un accordo programmatico con una prospettiva di legislatura al 2023 augurandoci che da questo percorso nasca un Governo piu’ forte e piu’ incisivo rispetto al Conte Bis ripartendo dalla credibilita’ europea del presidente Conte. La priorita’ e’ sconfiggere l’emergenza sanitaria con un eccezionale piano vaccinale ma, allo stesso tempo e’ urgente lavorare sul piano del Recovery Fund coinvolgendo tutte le forze che rappresentano in Italia le associazioni sociali e sindacali, industriali ed artigianali, commerciali ed agricole, le Regioni, Citta’ Metropolitane e Sindaci, per impiegare al meglio le risorse necessarie a far ripartire l’Italia”. Lo dichiara il senatore Andrea CAUSIN vice presidente del gruppo EUROPEISTI -MAIE- CD al Senato della Repubblica.