E’ durato un’ora il colloquio tra Javier Milei e il premier Giorgia Meloni, che ha ricevuto il presidente dell’Argentina a Palazzo Chigi.

“Un incontro positivo – riferisce Meloni -, nel quale abbiamo dialogato sullo sviluppo di nuovi partenariati in settori chiave per le nostre economie come l’energia, le infrastrutture e l’agroalimentare”.

“Italia e Argentina vantano un profondo legame storico e culturale che auspichiamo possa proseguire per una rinnovata cooperazione in diversi ambiti”, aggiunge sui social il capo del governo italiano.

RIFLESSI SULLA STAMPA ARGENTINA

Giorgia Meloni e Javier Milei “ratificano la loro alleanza” nell’incontro che hanno avuto a Palazzo Chigi, durante il quale “hanno condiviso la loro visione ideologica sull’economia e la situazione globale”. Lo scrive il sito Infobae, al termine della visita a Roma del presidente argentino, che oggi ha incontrato il Papa e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, prima di essere ricevuto dalla premier, “con cui siamo d’accordo su molte cose”, ha detto.

In una dichiarazione, ha ricambiato i complimenti di Meloni, primo leader europeo a congratularsi dopo la vittoria al voto di novembre con Milei, che ha definito “una personalità affascinante”.

“Grande sintonia, come dimostrato dai sorrisi e dal linguaggio del corpo”, sottolinea il quotidiano La Nacion, secondo cui il presidente argentino ha invitato Meloni a Buenos Aires, una visita che potrebbe avvenire in autunno.

Nel corso dell’incontro, come era stato anticipato in una nota del governo argentino, si è parlato di come “approfondire i rapporti bilaterali” tra i due Paesi uniti da rapporti molti forti, propiziati da milioni di argentini di origine italiana, e di “sviluppare un’agenda di lavoro congiunta”.

BORGHESE (MAIE): SIGNIFICATIVO PRIMA VISITA EUROPEA A ROMA

“E’ significativo che il neo presidente dell’Argentina, Javier Milei, abbia scelto tra i Paesi europei l’Italia come prima visita del suo mandato. E’ il caso di ricordare che in Argentina vivono settecentomila italiani e che circa la metà degli attuali abitanti del Paese sudamericano sono di origine italiana”. Lo dichiara il senatore italo argentino Mario Alejandro Borghese, vicepresidente del MAIE, eletto in America Latina.