Moda osè. Il reggiseno hot di Kim Kardashian. Fa furore sul web, è color carne, con le coppe a punta, tanto da simulare una sensazione di freddo perenne.

Amori al capolinea. E’ finito l’amore fra Al Pacino e la fidanzata Noor Alfallah, dopo quattro mesi dalla nascita del loro figlio Roman. La somma che il noto attore dovrà versare per il mantenimento del bimbo è stellare: 30.000 dollari al mese, secondo quanto affermano alcuni tabloid. A questa somma pare che si aggiungano anche altre cifre forfettarie a molti zeri, sempre per il bambino.

Feeling alla grande. Procede l’intesa fra Damiano David dei Maneskin e Dove Cameron. Per seguire l’attrice e cantante americana, il famoso musicista e cantante della band più acclamata del momento sta girando il mondo. Fra le tappe New York, Los Angeles e Rio De Janeiro per approfondire la frequentazione e incastrarla fra i molteplici impegni di lavoro di entrambi. Damiano volta pagina e si lascia alle spalle le ex fidanzate Giorgia Soleri e Marina Taglienti.

Vip e voglia di maternità I. Un bebè per Elettra. Elettra Lamborghini vorrebbe adottare un bambino, ma le procedure burocratiche sono lunghe e numerose. La cantante, erede della famosa famiglia produttrice di automobili di extra lusso, è sposata col produttore discografico Nick Van De Wall, in arte Afrojack.

Vip e voglia di maternità II. Un bebè per Paris Hilton. La biondissima e ricchissima celeb, moglie di Carter Reum, ha avuto due figli da mamme surrogate. Il primogenito è Phoenix nato un anno fa, la secondogenita è la piccola London Marylin nata lo scorso 24 novembre. La famosissima ereditiera americana, della nota catena di alberghi di lusso è stata la pioniera delle influencer.

Cicogna vip è sbarcata. Kourtney Kardashian e Travis Barker hanno avuto il loro primo figlio, Rocky Thirteen. La Kardashian e il marito, batterista della band Blink-182 hanno dato il nome al bimbo in omaggio al famoso personaggio interpretato da Sylvester Stallone in una nota saga del grande schermo.