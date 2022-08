VERSO LE ELEZIONI | Voto all’estero, ecco i candidati: tra certezze e indiscrezioni

Sguardo alle candidature di partiti e movimenti oltre confine, tra chi spinge per entrare in lista e chi invece si è già assicurato la candidatura

Le elezioni politiche di settembre si avvicinano ogni giorno di più. In Italia come all’estero i partiti sono alle prese con liste e candidature. Proprio oltre confine vogliamo guardare oggi, tra certezze e indiscrezioni sui nomi che gli italiani nel mondo, che votano con le preferenze, si troveranno davanti.

Certo è, per esempio, come annunciato su ItaliaChiamaItalia nei giorni scorsi, che all’estero il centrodestra correrà unito. Una sola lista, un solo simbolo, che conterrà i nomi dei tre leader: Salvini, Berlusconi, Meloni.

Per quanto riguarda la lista del centrodestra, il primo nome spuntato fuori – proprio nelle ultime ore – è quello di Luigi Billè, consigliere del Comites di Londra e membro del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero. Sarà candidato al Senato nella ripartizione estera Europa, la stessa che lo vide candidato – sempre per Palazzo Madama – nel 2013 con la lista Monti: raccolse 12.242 preferenze personali. Billè ha già ufficializzato la sua candidatura e sui social cominciano a girare le prime locandine col suo volto.

Nel centrodestra in Europa presumibilmente sarà ricandidato il deputato uscente della Lega, Simone Billi, mentre sta spingendo per trovare un posto in lista anche Giuseppe Arnone. Siciliano, come Billè, nel 2018 è stato candidato alla Camera del centrodestra unito e prese 7.009 voti. Probabilmente, tra gli altri, punta a candidarsi anche Alessandro Zehentner, del Comites di Barcellona. Anche lui fu candidato alle ultime Politiche, alla Camera, nella stessa lista di Arnone: per l’italiano residente in Spagna 3.685 preferenze.

C’è ancora tempo – due settimane circa – per completare le liste dei candidati. Ma sappiamo già, perché ad annunciarlo è stata lei stessa con un’intervista esclusiva rilasciata al nostro quotidiano online – che non si ricandiderà Francesca Alderisi, senatrice uscente di Forza Italia, eletta nel Nord e Centro America. Con i suoi 11mila voti ha assicurato la vittoria al centrodestra in quella ripartizione, che così arrivò primo e riuscì ad esprimere, oltre alla senatrice, anche una deputata, Fucsia Nissoli. Quest’ultima, candidata la volta precedente con la lista Monti, con ogni probabilità sarà riconfermata in lista.

In Nord America, poi, i nomi che girano sono sempre gli stessi, per quanto riguarda la lista Salvini-Berlusconi-Meloni: gira il nome di Basilio Giordano, residente a Montreal, giornalista, editore, già senatore di Forza Italia, così come sempre più spesso i soliti bene informati fanno il nome di Amato Berardi, anche lui già deputato a Roma, o di suo figlio Carmine. Quasi certa la candidatura di Vincenzo Arcobelli, da Houston, Texas: è consigliere CGIE per gli USA e presidente del Comitato Tricolore degli italiani nel mondo.

In Sud America il centrodestra dovrebbe puntare al Senato su Marcelo Bomrad, rappresentante della Lega in Argentina. Nella stessa ripartizione, sarà candidato per il Partito Democratico Fabio Porta, senatore uscente, che però a questo giro si presenterà alla Camera: “Me l’ha chiesto il partito”, dice. Pd che in Europa al Senato presenterà Michele Schiavone, Segretario generale del CGIE.