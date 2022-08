LA JUVENTUS IN AMERICA | A Dallas il saluto di Arcobelli (CGIE) e del Juve Fan Club

La Juventus in occasione del Tour estivo 2022, considerato il precampionato per la squadra bianconera, è arrivata ieri sera a Dallas per affrontare il Barcellona e dopo aver vinto la gara a Las Vegas lo scorso 22 Luglio con il Deportivo Guadalajara (Las Chivas), andrà a Los Angeles per affrontare il Real Madrid, gare inserite nell’ambito del “Soccer Champions Tour 2022”.

Ad accogliere in terra texana la squadra italiana è stato Vincenzo Arcobelli, rappresentante della collettività italiana negli Stati Uniti al Consiglio Generale degli Italiani all’estero, con il Juventus Fan Club di Dallas guidato dal giovane Luca Filippone.

Dall’allenatore Allegri al Capitano Bonucci, dal Manager Nedved a tutti, i giocatori della “Vecchia Signora” si sono intrattenuti portando entusiasmo ai fan, con fotografie e autografi.