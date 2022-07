ESCLUSIVA | Francesca Alderisi a ItaliaChiamaItalia: “Non mi ricandido, mi dedico all’Amore”

Francesca Alderisi, eletta con Forza Italia nel 2018 al Senato della Repubblica, nella ripartizione estera Nord e Centro America, prima di entrare a Palazzo Madama è stata per tanti anni il volto più popolare di Rai International, oggi Rai Italia. All’estero la amano in tanti, soprattutto i suoi telespettatori, a lei molto affezionati. Ha vinto alla grande alle ultime Politiche, contribuendo con forza al successo del partito azzurro in quella ripartizione. Oggi, in un’intervista esclusiva rilasciata a ItaliaChiamaItalia.it, il primo quotidiano online degli italiani all’estero, spiega perché non si ricandiderà e allo stesso tempo si toglie qualche sassolino dalla scarpa.

Nell’intervista – svoltasi faccia a faccia, in zona Senato, nel cuore di Roma – do del tu a Francesca, visto che a lei mi lega un’amicizia di tanti anni, nata quando ancora l’idea di candidarsi non le passava nemmeno per l’anticamera del cervello.

Cara Senatrice, cara Francesca, come mai la scelta di non ricandidarti? In molti resteranno sorpresi…

È una decisione maturata dopo una profonda riflessione. Credo che sia un esercizio che ognuno dovrebbe fare, quello di mettersi di fronte alla parte più intima di se stesso. E io personalmente lo faccio spesso. Senza paure.

Non pensare di cavartela così. Puoi spiegarci meglio?

Sono un’artista prestata alla politica. Il mio vero lavoro, quello a cui ho dedicato quasi trent’anni anni della mia vita, è quello di autrice e conduttrice televisiva. Quando nel 2018 ho deciso di candidarmi – mi perdoni chi vedrà nella mia affermazione una certa presunzione -, ero certa di vincere. Questa idea mi era nata da un forte senso di rivincita verso alcune dinamiche Rai che avevano portato ancora una volta alla chiusura del programma televisivo che ai tempi conducevo. Candidarmi, pochi mesi dopo la chiusura di “Cara Francesca”, ha rappresentato per me, oltre che una sfida verso tutti coloro che non credevano potessi essere eletta (colleghi compresi), l’unico modo per dimostrare nel concreto il grande e forte legame d’amore creatosi tra me e gli italiani nel mondo.

Ai tempi ci fu polemica, perché eri l’unico candidato che nella circoscrizione estera risiedeva in Italia…

Il mio più grande orgoglio è stato quello di essere stata alle elezioni politiche del 2018 la più votata del Nord e Centro America, in particolare negli Stati Uniti e in Canada, dove il risultato è stato eclatante, portando Forza Italia ad essere il primo partito nella ripartizione. L’esito è stato ancor più sorprendente se si pensa che ho avuto a disposizione poche settimane di campagna elettorale dall’Italia e per scelta non sono andata a fare i soliti giretti elettorali delle “sette chiese” per racimolare qualche voto qua e là. Chi mi ha votato mi conosceva da tanto tempo e lo ha fatto proprio per quel legame costruitosi giorno per giorno attraverso migliaia di puntate di “Sportello Italia”, il programma di servizio televisivo che ho creato e che ha dato voce vera a tanti connazionali nel mondo.

Alla luce di quanto affermi, perché allora abbandoni la politica? Da tempo, tra l’altro, girava voce di una tua futura candidatura nella ripartizione estera Asia-Africa-Oceania-Antartide…

Per me è stata una bellissima esperienza che mi ha arricchito profondamente, facendomi vedere e conoscere da un’altra prospettiva tanti temi che avevo trattato in televisione. Tuttavia è arrivato il momento di tornare sulla via maestra. Riguardo alla candidatura in Oceania, già nel 2018 era la seconda opzione che avevo proposto al senatore Lucio Malan, al tempo responsabile del Dipartimento Italiani all’estero di Forza Italia. Ancora oggi ho un legame molto solido con la comunità italo-australiana, dove mi sono recata ben sette volte, incontrando i nostri connazionali nelle varie città di questo enorme continente. Dopo un’attenta analisi, scegliemmo con il senatore Malan il Nord e Centro America proprio per una vicinanza geografica all’Italia. Con l’occasione ci tengo a ringraziarlo ancora una volta, poiché ai tempi della mia candidatura è stato l’unico che ha veramente creduto in me, con i fatti e non con le parole. Anzi, ad essere sincera come sono, in questi anni spesso ho trovato molta ostilità e pregiudizi nei miei confronti da parte di molti addetti ai lavori che rappresentano le nostre comunità in Nord America. Diciamolo [sorride], la mia elezione ha fatto venire il mal di pancia a molti.