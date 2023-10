Anche se fa ancora caldo e sembra strano, il Natale è sempre più vicino e si prevede che quest’anno sarà da record per quanto riguarda i viaggi.

Secondo un recente studio del potente motore di ricerca di voli e hotel www.jetcost.it, il 73% degli italiani ha intenzione di partire durante il mese di dicembre, chi prima, chi dopo.

E ottobre è un ottimo mese per effettuare le prenotazioni per le vacanze natalizie, con prezzi fino al 20% più bassi rispetto a quelli che si possono trovare all’ultimo minuto.

Infatti, il motore di ricerca nel mese di ottobre sta registrando un aumento del 26% delle ricerche di voli e del 34% delle ricerche di hotel per viaggiare a dicembre.

Jetcost.it ha condotto uno sondaggio con l’obiettivo di conoscere le prospettive di viaggio degli italiani a dicembre 2023, visto che sempre più spesso ormai le vacanze vengono divise tra l’estate e il Natale.

Dallo studio, la prima cosa emersa è stata che, nonostante l’aumento dei prezzi e la situazione economica difficile nel Paese, la maggior parte degli italiani (73%) ha già prenotato un viaggio di qualche giorno per dicembre, mentre il 9% sta aspettando l’ultimo minuto per decidere, a seconda, fondamentalmente, del budget a disposizione per lo shopping natalizio. Tuttavia, quasi due su dieci (18%) non andranno da nessuna parte.

Per quanto riguarda la durata del viaggio, il 44% prevede di viaggiare per un massimo di 3 giorni; il 21% per un massimo di 5 giorni, il 18% per una settimana, il 13% tra gli 8 e i 15 giorni e solo il 4% tra i 15 giorni e un mese. In termini di spesa, quella media a persona stimata è di 688 euro.

In relazione al mezzo di trasporto, l’auto privata (58%) è l’opzione preferita secondo lo studio di Jetcost.it. Seguono l’aereo (24%), l’autobus (9%), il treno (8%) e la nave (3%). L’hotel sembra essere la sistemazione prediletta dalla maggioranza (72%), davanti agli aparthotel (13%). Le altre opzioni sono l’appartamento in affitto (7%) e le case rurali (6%). Solo il 2% prevede di andare in campeggio.

La vacanza in famiglia è l’opzione scelta da quasi la metà degli italiani (49%), davanti al viaggio in coppia (28%), a quello con gli amici (16%) o da soli (7%).

In termini di destinazioni, le mete nazionali sembrano essere le preferite da sei italiani su dieci (63%), più di quelle internazionali (32%), mentre il 5% combina entrambe. Milano è la destinazione nazionale più ambita, seguita nella top 5 da Napoli, Roma, Palermo e Catania.

Le mete nazionali preferite dagli italiani per dicembre 2023:

Milano Napoli Roma Palermo Catania Torino Venezia Verona Bari Bolzano Bologna Lamezia Terme Genova Pisa Firenze Cagliari Trieste Brindisi Foggia Trapani

Per quanto riguarda l’estero, l’Europa sembra la meta preferita con Parigi al primo posto, davanti a Londra, Praga, Vienna e Amsterdam nella top5.

Le destinazioni europee preferite dagli italiani per dicembre 2023:

Parigi Londra Praga Vienna Amsterdam Barcellona Budapest Madrid Tenerife Lisbona Valencia Siviglia Bucarest Berlino Bruxelles

Parlando poi di lungo raggio, le mete più di moda per questo dicembre per gli italiani sembrano essere New York, Sharm El Sheikh, Dubai, Maldive e Istanbul.

Le mete lungo raggio preferite dagli italiani per dicembre 2023: