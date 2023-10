Roberto Onofri è il nuovo Responsabile delle comunicazioni televisive del MAIE per il Nord, Centro America e Caraibi. A nominarlo è stato Vincenzo Odoguardi, vicepresidente MAIE. “Onofri, con la sua ricca esperienza nel mondo dell’intrattenimento, dei media e della gestione di eventi di alto profilo, rappresenta una figura chiave per potenziare l’impatto del MAIE”, si legge in un comunicato del Movimento Associativo Italiani all’Estero.

“Roberto Onofri è noto per la sua carriera di successo come DJ di fama internazionale, presentatore televisivo e direttore artistico di eventi prestigiosi come Miss Italia America. Queste competenze lo rendono particolarmente adatto a guidare la strategia comunicativa del MAIE, promuovendo l’immagine dell’organizzazione e facilitando il dialogo con la comunità italiana all’estero.

Onofri – continua la nota – ha dimostrato una profonda conoscenza della cultura italiana e una capacità unica di promuoverla a livello internazionale. La sua expertise nel gestire canali televisivi dedicati come Miss TV Channel, PORT TV, e OCEAN DRIVE TELEVISION, che esplorano tematiche di moda, bellezza, cultura marittima italiana, cucina italiana e intrattenimento, sono esempi concreti di come Onofri possa contribuire a portare la missione del MAIE su un palcoscenico più ampio.

Con l’avvento delle piattaforme digitali, la gestione efficace dei canali mediatici è diventata cruciale per raggiungere e coinvolgere la diaspora italiana. I canali di Onofri, come Miss TV Channel, PORT TV e OCEAN DRIVE TELEVISION, hanno già una presenza stabilita su piattaforme popolari come Play Store, Apple Store, CiborTV e Roku, che potrebbe essere sfruttata per aumentare la visibilità del MAIE e promuovere le sue iniziative.

La nomina di Onofri da parte di Odoguardi riflette una visione lungimirante, riconoscendo il potenziale di Onofri di portare innovazione e una fresca ventata di energia nella strategia di comunicazione del MAIE. Con Onofri a bordo, il MAIE è ben posizionato per elevare la sua presenza mediatica, fornendo una piattaforma robusta per la promozione delle cause italiane e l’engagement con la comunità italiana in Centro e Nord America”, conclude il comunicato targato MAIE.