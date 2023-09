UFFICIALE | Belen Rodriguez ha una nuova fiamma: Elio Lorenzoni

In love. Belen Rodriguez presenta sui social la sua nuova fiamma, Elio Lorenzoni. La showgirl pubblica una gallery di scatti dove si nota una grande intesa fra lei e l’imprenditore bresciano. Belenita ha voluto trascorrere una vacanza in montagna con Elio e senza figli. Mentre Luna Marì Spinalbese è a Milano con i nonni e si diverte al parco sulle giostrine, Santiago De Martino invece è con il papà Stefano.

Just married. Maria Mazza è convolata a nozze per la seconda volta. La showgirl è andata all’altare con Amedeo Quagliata ed ha pronunciato il fatidico sì a Ibiza. Alla cerimonia erano presenti amici e parenti della coppia e la loro figlia, Sveva, nata nel 2014. Per Maria è il secondo matrimonio, dopo quello con Ludovico Lieto.

Pausa di riflessione. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano annunciano sui social di stare vivendo un momento delicato. Pare però che la coppia, che ha avuto una figlia, chiamata Celine Blue, abbia deciso di rimanere unita.

In famiglia. Elisabetta Canalis e Brian Perri, suo ex marito, hanno trascorso una giornata insieme alla loro figlia Skyler Eva in occasione del suo allenamento di hockey. Sembra comunque archiviato un ritorno di fiamma.

Disavventura in mare. Batticuore e un pochino di ansia per Guendalina Tavassi a causa di un’avaria al motore in alto mare. L’arrivo dei soccorsi ha risolto la situazione e riportato serenità. Vacanze bollenti. Kanye West e Bianca Censori a Venezia hanno suscitato una bufera. Sul web si rincorrono commenti e foto mentre camminano per strada, a piedi nudi e sembra che lui sia stato paparazzato su un taxi con i pantaloni un po’ calati…Tanto è bastato per suscitare scalpore.

Nude look e outfit stravaganti sul red carpet di Venezia. La Mostra del Cinema è un tripudio di star. Sulla passerella vengono notate, fra le tante, Malika Ayane e i suoi tatuaggi, Cecilia Rodriguez e il suo lungo abito giallo, con spazzo laterale inguinale, Kasia Smutniak in blazer nero, cravatta e maxi gonna nera. Quasi un total black, spezzato dalla candida camicia bianca.

Anniversari. 5° anniversario di nozze per Chiara Ferragni e Fedez. Marito e moglie hanno celebrato la ricorrenza in Toscana; romanticismo e passione per una coppia molto seguita sui social. Prima dei festeggiamenti Ferragni e Fedez hanno trascorso una vacanza a Ibiza, mostrando di gradire molto la paella e la pizza. Successivamente, nel dopo vacanze Chiara, con un look a base di short, maxi t-shirt e stivali, si è ritagliata alcuni momenti di relax in un parco di Milano insieme ai figli Leone e Vittoria e ad un’amica.