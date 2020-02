Tutti i benefici derivanti da un allenamento in acqua

Da un aumento della forza muscolare al bruciare un buon numero di calorie, passando per la riduzione della pressione del sangue e l’attenuazione di stress e stanchezza. Che sia alla sera, dopo un’intensa giornata al lavoro, o durante il week-end per tenersi in forma, fare sport aiuta il proprio fisico a mantenersi in salute. Farlo in acqua, poi, secondo quanto sostengono gli esperti, porta numerosi benefici.

È quanto riporta In a Bottle (www.inabottle.it) in un focus sul rapporto tra acqua e benessere.

Ecco i benefici più importanti secondo Samir Becic, uno dei più rinomati Fitness Trainer al mondo, autore del libro “ReSYNC Your Life: 28 Days to a Stronger, Leaner, Smarter, Happier You”.

Aumento della forza muscolare. L’acqua è un elemento della Natura che scorre e che produce “movimenti” che non possono essere prevedibili: dato che può fluire nelle direzioni più disparate, chi fa esercizio fisico in acqua ottiene un risultato finale, a livello fisico, in cui i muscoli guadagnano in forza, flessibilità ed agilità;

Si bruciano tante calorie. Il corpo umano arriverebbe a bruciare tra le 400 e le 500 calorie, in un’ora di tempo, facendo un certo tipo di esercizio. Quest’ultimo dipende da alcuni fattori, come per esempio il tipo di attività “cardio”, i pesi utilizzati, la temperatura dell’acqua.

Riduzione della pressione del sangue. La pressione dell’acqua funziona anche con il sangue, consentendo a quest’ultimo di circolare in modo più efficace in tutto il corpo umano e riducendo di conseguenza la pressione sanguigna. Allo stesso tempo, poi, continuando con l’esercizio fisico, diminuisce anche la frequenza cardiaca a riposo.

Diminuzione di stress ed ansietà. Guardare dei corpi che fanno del movimento in acqua potrebbe essere una delle attività più rilassanti a cui prendere parte, come anche del resto farlo in prima persona, magari al largo di un’isola mentre si è in vacanza. Da uno studio del 2007, condotto in Polonia, è emerso inoltre che l’allenamento in acqua diminuisce sensibilmente stati d’ansia ed il cattivo umore nelle donne.

Esercizio a basso impatto. Il corpo umano, quando è in acqua, non è soggetto alla forza di gravità: l’impatto che le nostre articolazioni subiscono quando siamo “immersi”, quindi, è meno gravoso rispetto a quello di quando si corre sulla terraferma. Questo vantaggio, inoltre, si rivela molto utile per tutte quelle persone che soffrono, ad esempio, di artrite o di coloro che si trovano in una fase di riabilitazione fisica post-intervento.