L’interesse per Jannik Sinner sta vivendo picchi mai visti prima d’ora, superando perfino in alcuni frangenti, l’interesse per il calcio. L’effetto Sinner, al netto dei recenti infortuni, non si ferma infatti ma continua, sulla scia degli incredibili risultati raggiunti fino ad oggi, portando giovamento a tutto il movimento tennistico italiano.

A registrare l’interesse per il giovane campione altoatesino uno studio su Google Trends di Lost in Tennis (www.lostintennis.com), piattaforma online che raduna appassionati italiani di tennis.

Il segnale dell’interesse intorno a Sinner è molto evidente: a partire da agosto 2023 la curva che rappresenta l’interesse per lo sport Calcio ha cominciato a calare, mentre quella sul Tennis ha cominciato a salire.

I dati estrapolati da Google Trends sono chiari ed eloquenti, ma è possibile andare ancora più a fondo.

Sinner vince gli Australian Open, il tennis supera il calcio nelle ricerche su Google. La storia si ripete quando Sinner vince il torneo di Miami e diventa numero 2 del mondo. E che dire di quando a Monte Carlo Sinner stava giocando, purtroppo perdendola, la sua semifinale contro il greco Stefanos Tsitsipas.

Il movimento tennistico italiano è in forte ascesa da qualche anno, con un gruppo di giocatori molto forti e promettenti, come Musetti, Arnaldi, Cobolli, Nardi. Negli anni scorsi aveva aperto le danze Matteo Berrettini, raggiungendo la finale a Wimbledon e la posizione numero 6 al mondo, ma Sinner ha portato ad un altro livello il gioco.

Siamo entrati in un clima stile “Italia 90”, uno di quei momenti in cui una nazione intera segue il proprio giocatore e tifa per il proprio beniamino.