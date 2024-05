“In vista della riunione di coordinamento consolare per la preparazione dell’Assemblea plenaria del Cgie, che si terrà a Buenos Aires venerdì prossimo, desidero ancora una volta sottolineare la debolezza della rete consolare italiana in Sud America. Una questione che venerdì sarà all’ordine del giorno del coordinamento”. Lo dichiara in una nota il vicepresidente MAIE, Sen. Mario Borghese.

“La rete consolare – prosegue l’eletto all’estero – soffre di mancanza di strutture per far fronte alla crescente richiesta di servizi da parte dei tantissimi italiani che risiedono negli Stati dell’America Latina.

Se non fosse per la dedizione e l’impegno dei funzionari che svolgono la loro attività in condizioni non ideali la situazione sarebbe ancora più critica e di questo li ringrazio vivamente.

Al contempo, auspico ancora una volta che la Farnesina si attivi per una complessiva riorganizzazione della rete consolare che va incrementata per offrire servizi all’altezza dei tempi come si addice ad un Paese del G7. E per riuscirci servono decisioni concrete che spero il Maeci non mancherà di prendere”, conclude.