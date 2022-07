Topless di Emily Ratajkowski alla Paris Fashion Week

Estate bollente per i nostri vip. Topless alla finestra, remake di famosi look di Madonna, nuovi amori ed altro ancora

Topless alla finestra. La modella Emily Ratajkowski ha presenziato alla Paris Fashion Week, la settimana parigina dedicata all’alta moda. La bellissima mora dai lunghi capelli fluenti girava per strada con un minidress nero che copriva appena il lato b. Alla finestra dell’albergo, invece, ha optato per un topless bollente, coprendosi appena i capezzoli con le mani.

Outfit e catwalk. Kim Kardashian, formosa influencer che attualmente sfoggia una lunga chioma biondo platino, si è ispirata alle mises di Madonna Louise Veronica Ciccone. Ha partecipato alle sfilate di haute couture a Parigi, accompagnata dalla mamma Kris Jenner e dalla figlia North West di 9 anni. Sul catwalk è apparsa fasciata in un lungo e sensuale abito di pelle nera. Ha abbinato l’outfit con la figlia, piercing alla narice collegato alla collana da una catena. Successivamente ha indossato un abito che è una rivisitazione di un modello che aveva precedentemente indossato Madonna nel 1992.

Amori in corso. Nuovo amore per Antonino Spinalbese. L’ex di Belen Rodriguez e padre di Luna Marì è stato avvistato al mare insieme a Giulia Tordini. Coccole e passione per le spiagge meravigliose di Forte dei Marmi. Spinalbese, dopo la fine della relazione con Belenita ha frequentato la modella Helena Prestes. Attualmente, invece, è alta l’intesa con Giulia Tordini. Nicky Hilton mamma tris. La sorella della più famosa Paris, moglie di James Rothschild di una potente e ricca dinastia, è diventata mamma di un bel maschietto. Ancora top secret il nome. Nicky ha già due bambine, Lily-Grace Victoria, nata nel 2015, e Theodora Marilyn, nata nel 2016. La coppia è sposata da 7 anni. Per l’ereditiera è il secondo matrimonio, dopo quello durato appena tre mesi con Todd Meister.

Fiocco rosa anche in casa Chiabotto. Cristina, ex Miss Italia, ha dato alla luce Sofia, secondogenita avuta dal marito Marco Roscio. La sorellina Luce avrà così una sorellina con cui crescere e giocare.