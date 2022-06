SANTO DOMINGO | Grande successo per la Festa della Repubblica organizzata dall’Ambasciata d’Italia

Musica, gastronomia, cinema, prodotti made in Italy e altro ancora. Migliaia di persone sono giunte per l’occasione alla Fortezza Ozama, nel cuore della Zona Colonial di Santo Domingo

Grande successo a Santo Domingo per la Festa della Repubblica Italiana organizzata sabato 4 giugno dall’Ambasciata d’Italia presso la Fortezza Ozama, nella Zona Colonial della capitale.

La celebrazione ha emulato le feste cittadine italiane: musica, gastronomia, cinema, prodotti made in Italy e altro ancora. Presente la stampa: tra le diverse testate, anche Azzurro Caribe, unico periodico italiano in RD.

Dopo l’intonazione dell’inno nazionale italiano, e di quello dominicano, l’ambasciatore italiano nel Paese, Stefano Queirolo Palmas, ha sottolineato l’importanza di celebrare la Festa della Repubblica insieme alle famiglie italiane e a quelle di origine italiana, nonché con residenti in tutta la Repubblica Dominicana, con l’obiettivo – in sintesi – di mantenere alta l’italianità in Repubblica Dominicana e di continuare a far crescere l’immagine dello Stivale nel Paese dei Caraibi.

Queirolo Palmas ha sottolineato quanto i due Paesi, Italia e RD, siano vicini culturalmente e come siano forti le loro relazioni anche dal punto di vista commerciale, economico, politico.

“La presenza di numerose e crescenti comunità di connazionali stabilite rispettivamente in entrambi i Paesi, con quasi 50.000 dominicani in Italia e circa altrettanti italiani nella Repubblica Dominicana, ci spinge nella stessa direzione”, ha detto Queirolo Palmas durante l’evento.

