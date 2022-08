Richard Gere premiato a Catanzaro: scalda l’immaginario erotico delle donne italiane

Il “guerriero gentiluomo” in cima alle preferenze femminili per un tradimento nel sondaggio di Incontri-ExtraConiugali.com

Nelle preferenze femminili per un tradimento — quest’estate 2022 — al primo posto si classifica Richard Gere, il “guerriero gentiluomo”. «Forse anche per via del suo viaggio in Italia dove oggi, 5 agosto, riceverà anche un premio a Catanzaro Lido: il prestigioso «Magna Graecia Film Festival Award» che di fatto lo rende più “accessibile”, almeno nell’immaginario erotico delle italiane» commenta Alex Fantini, fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com.

Come di consueto anche questo agosto, il portale più affidabile dove cercare un’avventura in totale discrezione e anonimato ha condotto un sondaggio su un campione di uomini e donne iscritti al sito, per appurare quale siano i vip con i quali gli italiani di entrambi i sessi sarebbero più propensi a tradire il partner.

Per le donne, quest’anno vince Richard Gere con l’88% delle preferenze, seguito quest’anno da 2 calciatori che si collocano anch’essi sul podio: David Beckham, il centrocampista inglese che è riuscito a fare strada anche come modello, con l’83% delle preferenze, e Luka Jović, calciatore serbo attaccante della Fiorentina, che conquista il 79% delle preferenze.

Seguono poi, con il 75%, Johnny Depp, uno degli attori più pagati di Hollywood, protagonista della causa con l’attrice Amber Heard che ha goduto di una incredibile eco mediatica che lo ha portato nuovamente alla ribalta e, con il 72%, Michael Bublé, il celebre cantante, attore e produttore discografico canadese con cittadinanza italiana.

Poi ancora un altro cantante, Marco Mengoni, al sesto posto con il 70% e nuovamente calciatori: Alessandro Del Piero (69%), campione del mondo con la nazionale italiana nel 2006, e Gennaro Gattuso (65%), il centrocampista che è poi diventato allenatore e finalmente tecnico del Valencia.

Chiudono la top-10 il popolare attore dagli occhi blu e dal fisco scolpito Raoul Bova (62%) —che è nono— e Ciro Immobile (59%) l’attaccante della Lazio, di cui è capitano —e della nazionale italiana— con la quale si è laureato campione d’Europa nel 2021.

La classifica si basa su un sondaggio realizzato da Incontri-ExtraConiugali.com su un campione di 1.000 uomini e 1.000 donne iscritti al sito, intervistati via web dal primo al 4 agosto 2022.

Le parti del corpo più sexy secondo le donne? Il «lato B» sembra fare molta presa sulle donne: il 33% dice di trovare irresistibili i glutei. Molto gettonati anche gli addominali (28%), le gambe (17%) o la loro intera fisicità (12%).

«Quest’anno la voglia di evasione è più alta che mai e sono proprio i vip e le celebrity più presenti sui media e sui social a stimolare di più gli uomini e le donne in cerca di una fugace avventura. Ma è anche vero che è proprio il tradimento la valvola di sfogo che nella maggior parte dei casi non fa altro che consolidare le relazione preesistenti» conclude Alex Fantini.