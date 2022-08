BRASILE | A San Paolo un corso sulla storia degli italiani in Brasile

Il museo dell’emigrazione di San Paolo organizza un corso per conoscere la storia dell’emigrazione italiana in Brasile. Il corso, si legge sul sito del museo, si svilupperà in tre incontri, il 20, il 21 ed il 28 agosto, per un totale di 21 ore, e sarà tenuto dal professore, genealogista e storico Virginio Manteso, dallo storico e ricercatore del museo dell’emigrazione Henrique Trindade e dal sociologo e genealogista Daniel Taddone.

Durante i tre appuntamenti verranno fornite informazioni riguardanti l’emigrazione italiana in questo paese del Sud America e verranno presentate le pratiche di ricerca genealogica, con particolare enfasi sullo studio dei registri dei migranti. È previsto anche un focus sulla storia e sugli aspetti tecnici del riconoscimento della nazionalità italiana.