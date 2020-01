RETROSCENA | Salvini: “La sinistra vuole eliminarmi per via giudiziaria” [VIDEO]

“Il 27 gennaio io sarò qui a festeggiare con voi. In cambio, a febbraio voi sarete in tribunale con me”. Così il leader dela Lega, Matteo Salvini, secondo un retroscena del Corriere della Sera che ricostruisce le tappe del tour elettorale in Emilia-Romagna per il voto regionale del 26 di gennaio.

“La sinistra siccome non riesce a battermi politicamente, vuole eliminarmi per via giudiziaria”, le parole di Salvini a margine di un comizio a Carpi, in provincia di Modena, mentre percorre il corso Alberto Pio. Sono le stesse parole pronunciate a suo tempo da Silvio Berlusconi quando governava ed era subissato dai processi.

Per quanto riguarda le elezioni, “qui i 5 Stelle prenderanno il 5%. Possono andare avanti all’infinito con il 5%?”. Ma quel che preoccupa maggiormente Salvini e’ la politica estera: “C’e’ la guerra in Iran, c’e’ la crisi in Libia, qui davanti a casa. Io ho dei contatti riservati con fonti libiche, le ho coltivate per un anno da ministro. E dopo averle sentite, sono molto preoccupato”, dice senza aggiungere particolari.

“Questo e’ un Paese di matti. Il Paese e’ fermo, ci sono serissime preoccupazioni per il futuro e si parla di Rula a Sanremo, Viva Rula!” sembra quasi urlare Salvini durante la passeggiata, secondo la ricostruzione del Corriere.