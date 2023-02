REPUBBLICA DOMINICANA | Matrimonio in spiaggia ai Caraibi, ecco dove

Sposarsi a la playa, nel tramonto perlaceo e col sospiro dell’oceano. Nella Repubblica Dominicana – si legge sul sito di Azzurro Caribe, periodico degli italiani di Centro America e Caraibi – è più che una moda: è una vera tradizione, che attrae coppie di innamorati da ogni parte del mondo.

Un po’ come Moorea in Polinesia, altra celebre location fiabesco-turistica condita di fiori di tiare’ parei e piroghe, per vip et similia che se lo possono permettere.

Qui in Repubblica Dominicana invece la faccenda offre un po’ di romanzo per tutte le borse: dal ricevimento con cena ballo botti e luminarie, al semplice (e forse anche più romantico) arco di gelsomini bianchi e brindisi con gli amici.

La star delle nozze è Bavaro. Su quaranta chilometri di spiaggia leggendaria, quasi tutti i fine settimana, durante tutto l’anno e con incredibile espansione nelle alte stagioni, c’è almeno una “fiesta de boda” per ogni complesso turistico con accesso al mare, dal cinque stelle super al più modesto (ma non per questo meno emozionante) piccolo music bar con chitarra e Mojito.