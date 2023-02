VIDEO | Berlusconi: “Bene tetto al prezzo del gas Ue, ma si deve fare di più”

“La sicurezza energetica è una priorità fondamentale per tutti noi”. Lo dichiara Silvio Berlusconi in un video pubblicato sui social. “La nostra dipendenza dall’estero, infatti, mette a rischio le nostre forniture e rende incontrollabili i prezzi”, spiega il leader di Forza Italia.

“I governi di centrodestra che ho guidato – continua – avevano ridotto questa dipendenza: il più grande rigassificatore oggi in funzione in Italia fu inaugurato proprio da me. Poi il nulla e l’ambientalismo ideologico della sinistra che ha condizionato tutte le decisioni sull’energia, condannando l’Italia a una maggiore dipendenza dall’estero.

È vero: noi siamo riusciti a imporre in Europa un tetto ai prezzi che spingerà verso il basso i costi dell’energia e siamo anche intervenuti sulle bollette delle famiglie e delle imprese che, finalmente, posso assicurare, torneranno a scendere del 30 o del 40%. Ma si deve fare di più.

Continuiamo quindi a lavorare per aumentare gli approvvigionamenti, per migliorare tutte le infrastrutture, per semplificare le procedure per installare nuovi impianti per le energie rinnovabili, per accelerare la ricerca sul nucleare pulito, sempre badando bene a non mettere a rischio l’ambiente. In conclusione per veder realizzato tutto questo, il 12 e il 13 febbraio devi anche tu andare a votare e devi dare il tuo voto a noi, a Forza Italia, affinchè all’interno di questa maggioranza di governo Forza Italia possa avere la forza e il peso indispensabili per portare avanti e realizzare i nostri progetti”, conclude l’uomo di Arcore.