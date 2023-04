REPUBBLICA DOMINICANA | Las Terrenas, evento MAIE con il presidente Ricardo Merlo

Evento MAIE a Las Terrenas, nella costa Nord della Repubblica Dominicana, sabato 29 aprile alle ore 17 presso il Punto Italia.

“Un caffè con il presidente del MAIE”, Ricardo Merlo, che prenderà parte all’incontro con la comunità italiana. Ci saranno anche il vicepresidente del MAIE, Vincenzo Odoguardi, e il coordinatore nazionale del MAIE in RD, Massimiliano Scerra.

“Il MAIE – si legge in una nota diffusa da Scerra – è l’unica forza politica per italiani all’estero, nata da italiani all’estero. Siamo tutti italiani nel mondo, proprio come te. Non ci interessano le ideologie, vogliamo solo continuare a lavorare per difendere i diritti dei connazionali residenti oltre confine”.

“Vogliamo ascoltare le preoccupazioni dei nostri connazionali in Repubblica Dominicana – sottolinea il coordinatore nazionale -, studiare insieme le possibili soluzioni, presentare le nostre idee, i nostri programmi e farvi vedere cosa abbiamo fatto, cosa stiamo facendo e cosa vogliamo fare”, conclude Scerra.