Sei emozionanti puntate in cui quattordici concorrenti si sono sfidati nel primo e unico talent dedicato alla pizza.

I partecipanti sono approdati alla trasmissione TV sia attraverso le tappe di selezione di Master Pizza Champion che si sono svolte in tutta Italia che attraverso la collaborazione con Pizza Senza Frontiere – World Pizza Champion Games.

Un’edizione caratterizzata da colpi di scena e da saliscendi emozionali, per il pubblico ma soprattutto per i concorrenti. Per prendere parte al talent è sempre più necessario essere preparati mentalmente nella gestione delle emozioni, delle pressioni, degli imprevisti e delle aspettative.

Il bello e il difficile è proprio questo: non c’è mai nulla di prevedibile o di scontato, ma ogni piccolo dettaglio, ogni minima sbavatura possono essere decisivi per la vittoria finale.