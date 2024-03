Un dolce tipico della cucina mantovana è la torta Helvetia. Si tratta di un dolce fatto da tre dischi di pasta di mandorle con un ripieno a base di zabaione e crema al burro. Tale dolce può essere arricchito anche con panna montata e scaglie di cioccolato. Tale torta è legata alla Svizzera.

La sua storia risale al XVIII secolo, per la precisione, a partire dal 1789. Dal 1789 in poi, Mantova accolse decine di pasticceri svizzeri per lo più originari del Canton Grigioni. Tra questi ci furono i Samson Putscher, i quali aprirono una pasticceria nella città virgiliana.

Essi inventarono la ricetta della torta Helvetia. Tuttavia, gli svizzeri non vennero solo qui a Mantova. Infatti, anche a Pontremoli, città che oggi fa parte della Lunigiana toscana, si fanno dei dolci simili alla torta Helvetia. I dolci in questione sono gli Amor pontremolesi.

Si tratta di wafer ripieni di una sorta di crema chantilly la cui ricetta è segreta. I dolci in questione hanno molti punti in comune con la torta Helvetia mantovana.

Infatti, anche negli amor di Pontremoli ci sono le mandorle, esattamente come nel dolce mantovano. Sia nella torta Helvetia che negli Amor pontremolesi vi è una parte alcolica. Nella torta Helvetia vi è lo zabaione (che contiene Marsala) e negli Amor vi è il brandy.

Gli Amor di Pontremoli furono inventati dagli svizzeri che in epoca napoleonica giunsero in Lunigiana. Dunque, tra Mantova e Pontremoli vi è un bel derby “svizzero”. Termino, augurando buona Pasqua alla redazione e agli italiani nel mondo che leggono questo giornale.