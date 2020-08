Nicole Poturalski, 27 anni, è la nuova fiamma di Brad Pitt

New love. Brad Pitt ha una nuova fiamma. Si tratta della modella 27enne Nicole Poturalski. La coppia ha fatto il suo debutto in Francia, dove è stata riconosciuta nei giorni scorsi. Grande delusione dei fans che speravano in un ritorno di fiamma con la prima moglie Jennifer Aniston.

Nozze da sogno in arrivo. Il countdown è già scoccato. Elettra Lamborghini giurerà eterno amore ad Afrojack il 6 settembre. L’influencer e il dj olandese hanno già scelto le fedi ed i preparativi fervono.

Crisi sentimentale e shooting super sexy e per Giulia De Lellis. Un intimo da sogno, con studiate trasparenze vedo-non vedo ad effetto mozzafiato. Ancora incerti i motivi della rottura con lo storico fidanzato Andrea Damante, dopo la riappacificazione che li aveva riavvicinati durante la pandemia. Rumors e pettegolezzi si scatenano, forse è solo una pausa di riflessione, Giulia appare sempre così innamorata di Andrea…

Coppie in crisi. Secondo indiscrezioni un’altra coppia in crisi è quella formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Secondo alcune voci di corridoio Chechu sarebbe molto gelosa di Ignazio e da tempo manifesta il desiderio di avere un figlio. Nel frattempo, dopo una convivenza forzata dovuta al lockdown, la Rodriguez e Moser hanno trascorso vacanze separate. Lui in Costa Smeralda, lei in famiglia. Vedremo se è una crisi passeggera o se entrambi desiderano voltare pagina.

Cicogne in volo. Fiocco rosa in casa Bloom, è nata Daisy Dove. Katy Perry e Orlando Bloom, neogenitori ed ambasciatori Unicef sono felicissimi e compresi nel ruolo di papà e mamma. Fiocco azzurro invece per Stefano Accorsi. E’ nato il piccolo Alberto. Accorsi e Bianca Vitali lo hanno annunciato su Instagram. La coppia ha già un bambino, Lorenzo di 3 anni; l’attore ha altri due figli, Orlando e Athena, avuti da Laetitia Casta.

Lite social fra ex colleghe di serial. Rose McGowan contro Alyssa Milano, coprotagonista del telefilm “Streghe”. Su Twitter si sono scambiate batture al vetriolo. Il motivo? Le posizioni politiche divergenti delle due attrici.

Celebs in tv. Elisabetta Gregoraci entra a far parte del cast del Grande Fratello Vip. Lady Briatore sarà una delle concorrenti. Grande attesa per vedere Ely al naturale fra le mura della casa più spiata d’Italia.