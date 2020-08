Matteo Renzi, leader di Italia Viva, nel suo intervento di chiusura per la tre giorni della scuola politica di Iv a Castrocaro tra le altre cose ha detto: “Facciamo il conto il 21 settembre se siamo al 2 per cento, in Toscana, in Puglia, Sardegna, Reggio Calabria e Aosta, lo vediamo”.

A proposito di comunicazione politica ha poi sottolineato: “Squallido populista chi non studia e parla coi tweet”. E sul referendum di settembre sulla riduzione del numero dei parlamentari: “E’ solo uno spot”.